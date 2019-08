Angeblich hatten sie Schlagstock und Schusswaffe : Junge Männer aus Dortmund geben sich als Polizisten aus

Dortmund Einer behauptete den Ausweis von Passanten zu sehen. Am Ende nahm die Polizei drei Männer im Alter von 15, 17 und 24 fest. Sie sollen auch einen Schlagstock und eine Schusswaffe dabei gehabt haben.

Zwei 20-jährige Lüner hatten die Polizei alarmiert, kurz nachdem sich die Situation gegen 1.35 Uhr in der Nacht zu Mittwoch am Preußen Bahnhof in Dortmund eskaliert war. Demnach hielten sich die beiden in der Nähe einer Unterführung auf, als zunächst ein Auto an ihnen vorbeifuhr. Plötzlich sprach ein Unbekannter sie von hinten an. Er gab sich als Kriminalbeamter aus und verlangte die Ausweise der Lüner. Um sich zu vergewissern, verlangten die beiden ihrerseits den Dienstausweis des Unbekannten zu sehen, ehe sie selbst ihre Ausweise zeigen würden. Der angebliche Polizist rief zur Verstärkung einen weiteren Mann, der einen Teleskopschlagstock in den Händen gehalten haben soll. Er selber hantierte an seinem Hosenbund und zog auf einmal eine Schusswaffe hervor. Der erneuten Aufforderung, die Ausweise zu zeigen, kamen die beiden Lüner dennoch nicht nach. Was sie erst später erfuhren: Es handelte sich dabei um einen 15- und einen 17-Jährigen.