„Nazi-Kiez“ in Dortmund : Polizei überwacht von Rechtsextremen bewohnte Straße mit Kameras

Reichsfahnen hängen an Fenstern in der Emscherstraße in Dortmund-Dorstfeld. Foto: dpa/Fabian Strauch

Dortmund Die Polizei Dortmund setzt in einem von vielen Rechtsextremen bewohnten Straßenzug künftig Kameras ein. Seit Jahren versuchen die Anwohner dort, das Gebiet als „Nazi-Kiez“ für sich zu beanspruchen.

Auch an zwei weiteren Standorten in der Stadt setzt die Polizei Kameras zur Kriminalitätsbekämpfung ein. So wird die seit 2016 laufende Kameraüberwachung in der Brückstaße in der Innenstadt fortgesetzt. Die Einsätze und Delikte bei der dort typischen Straßenkriminalität seien rückläufig. Künftig soll zudem in der Nordstadt eine Straße von der Polizei mit Kameras beobachtet werden. Dort soll die Straßenkriminalität mit Delikten wie Diebstahl, Raub, Körperverletzung und Drogenhandel eingedämmt werden.