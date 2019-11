„Tresor West“ : Berliner Techno-Disco eröffnet neuen Club in Dortmund

Dortmund In Berlin ist der Club „Tresor“ seit Jahren die Top-Adresse für elektronische Musik. Jetzt hat der Betreiber und Szene-Urgestein Dimitri Hegemann bekannt gegeben, dass er in Dortmund einen neuen Club eröffnen will. Und das schon sehr bald.

Vor fast 30 Jahren hat Kulturmanager Dimitri Hegemann (63) in Berlin den Club „Tresor“ eröffnet. Seitdem feiern Techno-Fans und Liebhaber elektronischer Musik dort ihre Partys. Bereits vor Monaten hatte Hegemann, der gebürtig aus Werl stammt, davon gesprochen, einen neuen Club in seiner Heimatregion zu eröffnen. Vor rund zwei Wochen wurde es dann konkret:

Hegemann veröffentlichte auf seiner Facebook-Seite Fotos und Texte, in denen er seine Pläne bekannt gab: Im Kellergewölbe der Warsteiner Music Hall auf dem Phoenix-West-Gelände im Dortmunder Stadtteil Hörde wird noch in diesem Monat ein Ableger des großen Techno-Clubs in Berlin seinen Betrieb aufnehmen. Am 22. November öffnet der „Tresor West“ erstmals seine Türen. Anlass ist die DJ-Konferenz Muma (“Musik- und Maschinekonferenz 2019“) , die an dem Wochenende (22. und 23. November 2019) in Dortmund stattfindet.

Der neue Laden soll zwei Tanzflächen und einen Außenbereich haben und grundsätzlich den rauen Stil des Ruhrgebiets widerspiegeln. Auf den schwarz-weißen Fotos, die veröffentlicht wurden, sieht man, wie das alte Mauergewölbe des Kellers erhalten und mit Tischen und DJ-Pulten aus Stahlbeton erweitert wurde. Bei der Ausstattung wurde Wert auf eine „exzellente Soundanlage“ gelegt, so Hegemann. Der Berliner Club werde den neuen Veranstaltungsort in Dortmund mit einem aufwändigen Künstlerprogramm unterstützen, schreibt er in seiner Ankündigung. Er erhofft sich, dass der Club der Aufmerksamkeit der internationalen DJ-Szene auf sich ziehen und so auch lokalen Künstlern als Sprungbrett für ihre Karriere dienen könne.

An beiden Konferenzabenden legen laut Facebook-Veranstaltung bereits 13 namhafte DJs und Techno-Labels auf. Das detaillierte Line-up können Sie hier nachlesen. Der Eintritt kostet 15 Euro. Am 20. Dezember 2019 wird es eine offizielle Eröffnungsfeier geben, danach nimmt der Club seinen regelmäßigen Betrieb auf.

