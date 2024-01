Kundgebung in der Innenstadt Demos gegen AfD und für Demokratie am Samstag in Dortmund geplant

Eine Polizeisprecherin sagte, es sei zunächst eine drei- bis vierstellige Teilnehmerzahl angemeldet worden, man werde sich aber auch deutlich mehr Teilnehmende einstellen. In den vergangenen Tagen hatte es in vielen Städten große Demonstrationen gegen rechts gegeben, nach dem ein Treffen von Rechtsradikalen im November in Potsdam bekannt geworden, an dem auch AfD-Politiker, Mitglieder der erzkonservativen Werteunion und Martin Sellner als früherer Kopf der rechtsextremen Identitären Bewegung in Österreich teilgenommen hatten.