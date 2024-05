Menschenkette mit 3.500 Teilnehmern Demo gegen die AfD in Dortmund

Unter dem Motto „Es ist fünf vor Zwölf“ haben am Samstag in Dortmund mehrere tausend Menschen gegen Rechtsextremismus und für eine demokratische Stadtgesellschaft demonstriert. An der friedlichen Kundgebung beteiligten sich nach Angaben der Polizei etwa 3.500 Menschen. Sie zeigten Transparente mit Aufschriften wie „Gebe Nachhilfe in Geschichte“ und „Es reicht! Keine Macht der AfD!!“ Zu den Sprechern gehörten Oberbürgermeister Thomas Westphal (SPD) und der ehemalige BVB-Spieler Neven Subotic, der 1988 in Banja Luka im damaligen Jugoslawien geboren wurde. Nach einer Auftaktveranstaltung bildeten sie in der Innenstadt eine Menschenkette als „Brandmauer gegen die AfD“.