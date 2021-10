Ein Verletzter in Dortmund : Polizei vermutet Clan- und Rockerstreit hinter Angriff auf Tattoo-Studio

Ein Verletzter in Dortmund

Dortmund Am Montag hatte eine Gruppe von 20 bis 30 zum Teil maskierten Personen das Tattoo-Studio in der Dortmunder Innenstadt angegriffen. Die mit dem Fall betrauten Beamten wurden mit erweiterten Befugnissen ausgestattet.

Nach dem Überfall auf ein Tattoo-Studio am Montagabend geht die Polizei von einer Auseinandersetzung im Clan- und Rockermilieu aus. Laut Mitteilung von Dienstag hat Polizeipräsident Gregor Lange seine Beamten mit erweiterten Befugnissen bei der Fahndung ausgestattet. Personen und Fahrzeuge dürfen demnach überprüft werden, um schwere Straftaten zu verhindern.

Am Montag hatte eine Gruppe von 20 bis 30 dunkel gekleideten und zum Teil maskierten Personen das Studio in der westlichen Dortmunder Innenstadt angegriffen. Dabei wurde eine Person im Gebäude verletzt und eine Schaufensterscheibe beschädigt. Die Polizei nahm einen bewaffneten Mann fest und stellte eine Pistole, Baseballschläger und einen Schlagstock sicher. Das Landeskriminalamt ist in die Ermittlungen um schweren Landfriedensbruch, gefährliche Körperverletzung und Verstöße gegen das Waffengesetz eingeschaltet.