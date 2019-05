Kleidung, Kosmetik, Kuchen : Auf dieser Messe in Dortmund dreht sich alles um Cannabis

Dortmund Cannabis ist eine Droge und gesundheitsschädlich - keine Frage. Aber der Stoff hat auch eine andere Seite: Er kann bei schwer Erkrankten Schmerzen lindern und Verkrampfungen lösen. Eine neuartige Messe in Dortmund will Hanf als Medizin bekannter machen.

Hanf in Textilien, Cannabis in der Kosmetik oder als Zugabe im Kuchen: Rund 110 Anbieter präsentieren bei der internationalen CNBS-Hanfmesse an diesem Wochenende in Dortmund laut Veranstalter „alles außer illegalen Stoffen“. Ein Schwerpunkt sei das Thema Cannabis-Nutzung zu medizischen Zwecken, sagte ein Sprecher des veranstaltenden Unternehmens CNBS, André Papst. „Wir sehen hier viel Aufklärungsbedarf. Ein Ziel ist es, den Besuchern umfassende Informationen über die Einsatzmöglichkeiten in der Medizin zu geben.“ Zahlreiche Vorträgen von Wissenschaftlern, Ärzten, Apothekern und Rechtsexperten sind dazu geplant.