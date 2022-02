Sturm in Dortmund : Buche fällt auf Hühnerstall – Tiere bleiben unverletzt

Sturm in Dortmund

Dortmund Eine Buche ist am Donnerstagnachmittag auf einen Hühnerstall in Dortmund gekracht. Alle sieben Tiere konnten gerettet werden und sind wohlauf. Eins legte trotz der Aufregung ein Ei.

Für sieben Hühner dürfte es ein ordentlicher Schreck gewesen sein: Am Donnerstagnachmittag ist eine Buche auf ihren Stall in Dortmund gekracht. Die Feuerwehr bezeichnete die Größe als „stattlich“. Die Einsatzkräfte konnten jedoch alle Tiere retten. Sie hatten sich durch die Baumkrone bis zum Hühnerstall „vorgekämpft“ und dort „zum Glück alle Tiere wohlauf gefunden“, berichtete die Feuerwehr am Freitagmorgen.