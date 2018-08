Dortmund: Brüder sollen hundertfach synthetische Drogen verkauft haben

Prozess in Dortmund um Drogenhandel im Darknet : Drogenpakete aus Hamm in die ganze Welt verschickt

Die drei Angeklagten mit ihren Verteidigern am Mittwoch im Dortmunder Landgericht. Foto: RP Online/Claudia Hauser

Dortmund Ein Brüderpaar aus Hamm soll etwa ein Jahr lang synthetische Drogen über das Darknet verkauft haben. Vor dem Dortmunder Landgericht geht es um 784 Fälle. Die Brüder hatten offenbar wenig Ahnung von den hochgefährlichen Drogen, die sie weltweit verkauften.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Claudia Hauser Von, Dortmund Claudia Hauser Reporterin Autorendetails aufklappen Claudia Hauser (hsr) ist Reporterin für das südliche Rheinland bei RP Online. zum Autorenprofil

Zwei Brüder aus Hamm, 45 und 54 Jahre alt, gelernte Handwerker, schon länger arbeitslos. Sie sehen aus wie die unauffälligen Nachbarn, farblos, die Gesichter ohne Ausdruck. Von Chemie kaum Ahnung, selbst auch keine Drogenkonsumenten, sollen sie als „German Team“ massenhaft synthetische Drogen über das Darknet verkauft haben.

Seit Mittwoch müssen sie sich vor dem Dortmunder Landgericht verantworten. Mit ihnen sitzt Marc D. auf der Anklagebank – er stammt aus Mölln in Schleswig-Holstein, man kannte sich nur über das Darknet und wenige Telefonate. Seine Rolle war offenbar aber keine unwesentliche, auch wenn die Staatsanwaltschaft ihm lediglich Beihilfe zu Drogendelikten in fünf Fällen vorwirft.

Info Was sind das Darknet, Valhalla und Bitcoin? Das Darknet wird nicht über einen zentralen Server gesteuert, es sind mehrere Computer, die sich zu Netzwerken verbinden, so dass es nicht das eine Darknet gibt, sondern mehrere Netzwerke. Sie sind wie abgeschirmte Räume: In der Regel benötigt man eine Einladung, um Zugang zu einem Darknet zu erhalten. Für den Zugriff auf das "dunkle Netz" verwenden viele Anwender das "Tor"-Netz. Valhalla: Da Websites im Darknet nicht von Suchmaschinen gefunden werden können, müssen Nutzer genau wissen wo sie hin wollen. Orientierungspunkte gibt es allerdings: zum Beispiel sogenannte Hidden Wiki. Über Links gelangt man im Darknet zu verschiedenen Marktplätzen. Sie unterscheiden sich in ihrem Angebot. Es gibt welche mit illegalen Waren und Dienstleistungen - gefälschte Papiere, Drogen, Waffen, Gewaltdarstellungen und Auftragshacker gehören etwa dazu. Valhalla ist einer dieser Marktplätze. Im vergangenen Jahr ist es Ermittlern gelungen, zwei große Marktplätze aufzudecken – einer davon gilt als der größte illegale Marktplatz im Darknet. Bitcoin: Bezahlt wird im dunklen Teil des Internets fast ausschließlich mit der digitalen Währung Bitcoin. Bei ihr ist ebenfalls nur sehr schwer nachzuvollziehen, wer der Urheber einer Bezahlung ist. Bitcoin ist digitales Geld, das von bislang Unbekannten zum Handel im Internet bereitgestellt wird. Anders als herkömmliches Geld, das von Notenbanken herausgegeben und kontrolliert wird, werden Bitcoins durch Algorithmen erzeugt und auch kontrolliert. (ubg)

Der 27-Jährige soll selbst Kunde gewesen sein bei den Brüdern, bevor er nach Überzeugung der Staatsanwaltschaft „eine beratende Tätigkeit“ beim Drogenhandel übernahm. Ein gewisses Interesse für Chemie brachte er demnach mit, er hat zwei Semester Chemie studiert, dann aber abgebrochen. Es reichte aber offenbar, um den Brüdern „zu chemischen Fragestellungen“ Antwort zu stehen und sie zu ermutigen, ihre Produktpalette harter und äußerst gefährlicher Drogen zu erweitern.

Das Angebot hielt offenbar alles bereit, was die Konsumenten verlangten: Das Schmerzmittel Fentanyl etwa, das 50 Mal stärker als Heroin sein soll, nur schwer zu dosieren ist und schon in kleinen Mengen tödlich ist. Oder Carfentanyl, ein Mittel, das normalerweise für die Betäubung von großen Wildtieren bis hin zu Elefanten verwendet wird und etwa 10.000 Mal so stark wie Morphin sein soll. Das Brüderpaar hatte auch „China White“ im Angebot, synthetisches Heroin, schon die kleinste Dosis kann tödlich sein. Die Substanzen sollen die Angeklagten aus China bezogen haben. Die unauffälligen Drogen-Päckchen kamen per Luftpost und waren adressiert an „Sabine Weber“, einer der Brüder hatte den Allerweltsfrauenname extra an seinen Briefkasten geklebt. „Beide Brüder waren nicht in der Lage, die Inhaltsstoffe zu bestimmen“, sagt die Staatsanwältin. Im Darknet sollen sie die Drogen mit dem Zusatz „Beste Qualität aus deutschen Chemielaboren“ beworben haben. Wer ihnen den Stoff aus China geliefert hat, ist bis heute unbekannt.

D. soll dafür zuständig gewesen sein, die Qualität zu überprüfen, er gab offenbar vor, Zugang zu einem Labor und als „Chemiestudent“ ein spezielles Know-how zu haben. Er soll aus einzelnen Stoffen auch neue Mischungen hergestellt haben.



zurück

weiter

Insgesamt geht es vor Gericht um 784 Fälle. Die Verlesung der Anklage dauert mehr als zwei Stunden.

Das „German Team“ soll Kunden in Dänemark, Großbritannien, Norwegen, der Schweiz und Tschechien gehabt haben. Die Angeklagten sollen die Drogen in Foren namens „Valhalla Market“ und „Alphabay“ vertrieben haben. Die Kunden sollen wie im Darknet üblich in Bitcoins bezahlt haben. Die Bezahlmethode mit dieser digitalen Währung lässt keine Rückschlüsse auf den Käufer zu. Hatte ein Käufer das Drogenpäckchen aus Hamm bekommen, soll den Brüdern das Geld auf einem sogenannten Bitcoin-Wallet virtuell gut geschrieben worden sein. Der Verdienst soll sich auf je etwa 58.000 Euro belaufen haben. D. soll beteiligt worden sein, außerdem soll er Drogen zum Eigenbedarf bekommen haben.

Die Anklage zum Drogenhandel in nicht geringer Menge umfasst auch den Todesfall eines Jugendlichen aus Norwegen, der Drogen bei den Brüdern bestellt haben soll und vermutlich an einer Überdosis starb. Der Nachweis einer Schuld ist aber schwierig, wie der Vorsitzende Richter am ersten Prozesstag durchklingen ließ. „Die Angeklagten können vielleicht gestehen, dass sie Drogen hingeschickt haben, aber nicht, was in Norwegen damit geschehen ist“, sagte er. Und es gibt einen zweiten Toten in der Geschichte: Ein 24-Jähriger starb im Frühjahr 2017 in der Uniklinik Münster an einem toxischen Hirnschaden – allerdings hatte der Abhängige zwar eine Synthetikdroge bei den Brüdern bestellt, sie aber nicht mehr erhalten. Sein Vater machte das Paket aus Hamm auf, als sein Sohn schon tot war und übergab es der Polizei.