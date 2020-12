Prozess in Dortmund : Mann nach Vergewaltigung von 15-Jähriger zu zehn Jahren Haft verurteilt

Dortmund Ein 15-jähriges Mädchen wird in Bergkamen auf dem Heimweg brutal vergewaltigt. Der Täter bricht ihr mit Faustschlägen zahlreiche Knochen im Gesicht. Das Gericht verhängt zehn Jahre Haft.

Nach der Vergewaltigung einer 15-jährigen Schülerin in Bergkamen hat das Dortmunder Landgericht den Täter verurteilt. Die Richter verhängten am Donnerstag zehn Jahre Haft und ordneten außerdem an, dass der Angeklagte eine Alkoholtherapie machen muss. Die mögliche Unterbringung des Mannes in der Sicherungsverwahrung behielt sich die Kammer ausdrücklich vor.