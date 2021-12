Hochzeitskorso in Dortmund : Männer schießen mit Schreckschusswaffen in die Luft

Männer schießen mit Schreckschusswaffen in die Luft

Bei einem Hochzeitskorso in Dortmund wurden Schüsse abgefeuert. (Symbolbild) Foto: dpa-tmn/Rainer Jensen

Dortmund Bei Feierlichkeiten einer Hochzeit schossen Männer in die Luft. Die Polizei stellte die Waffen sicher. Es kam zu Störungen bei dem Einsatz.

Zwei Männer im Alter von 19 und 24 Jahren sollen bei einem Hochzeitskorso in Dortmund aus einem Auto heraus mit Schreckschusswaffen mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Die Polizei habe den Wagen gestoppt und die Waffen sowie zwei gefüllte Magazine mit entsprechenden Patronen sichergestellt, teilten die Beamten am Sonntag mit.