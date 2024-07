Flucht vor Dortmunder Polizei Bei Anruf Festnahme – Autofahrer verrät sich selbst

Die Polizei fand den Wagen am Abend verlassen in Bochum auf einem Parkplatz. In der Zwischenzeit hatte ein Mann bei der Polizei angerufen und sich unter vollem Namen nach seinem Portemonnaie erkundigt - dabei handelte es sich um den gesuchten Flüchtigen. „Der 21-Jährige folgte der freundlichen Einladung der Polizei, um in der Wache sein Portemonnaie in Empfang zu nehmen“, hieß es. „Festnahme.“ Die Polizei leitete mehrere Strafverfahren ein und ermittelt unter anderem wegen diverser Diebstähle, Gefährdung des Straßenverkehrs und Fahren ohne Fahrerlaubnis.