Wagen prallt gegen Wand : Vier Verletzte bei illegalem Autorennen in Dortmund

Polizeibeamte stehen in Dortmund an einem Auto, das bei einem mutmaßlichen illegalen Autorennen an eine Hauswand geprallt ist. Foto: dpa/Markus Wüllner

Dortmund Vier Verletzte und 85.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines illegalen Autorennens in der Dortmunder Innenstadt. Ein Fahrer erfasste das Auto einer unbeteiligten Frau und schleuderte dann weiter in eine Hauswand.

Zwei Autofahrer haben sich am Samstagabend in der Dortmunder Innenstadt ein Rennen geliefert, bei dem vier Menschen zum Teil schwer verletzt wurden. Einer der Wagen erfasste das Auto einer unbeteiligten Frau und schleuderte dann weiter in eine Hauswand, teilte die Polizei am Sonntag mit. Dabei wurden der Fahrer und seine beiden Mitfahrer schwer verletzt, die unbeteiligte Autofahrerin erlitt einen Schock.