Vereitelter Diebstahl in Dortmund Aufmerksame Nachbarn sperren Einbrecherinnen ein

Aufmerksame Nachbarn haben in einem Mehrfamilienhaus in Dortmund drei Einbrecherinnen eingesperrt und ihren Plan durchkreuzt. Eine Mieterin des Mehrfamilienhauses bemerkte die drei Frauen, die im dritten Stock in einer Wohnung verschwanden, wie die Polizei in der Ruhrgebietsstadt am Donnerstag mitteilte. Die Frau informierte einen Nachbarn ein Haus weiter, der wiederum den Mieter der betroffenen Wohnung anrief. Gleichzeitig alarmierten sie die Polizei.