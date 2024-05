Bei Wartungsarbeiten in Dortmund Arbeitsunfall auf Tankstellendach – Mann im Krankenhaus

An der Klimaanlage der Tankstelle seien Wartungsarbeiten geplant gewesen, die der Betroffene offenbar ausführen sollte, sagte ein Polizeisprecher am Donnerstag. Was die Ursache für den Vorfall am späten Mittwochabend war, werde vom Amt für Arbeitssicherheit der Arnsberger Bezirksregierung und der Polizei ermittelt. Viele Fragen seien noch offen, auch um welche möglichen Verletzungen es gehe. Ob es sich um einen Stromschlag handelte, sei nicht bekannt. Zuvor hatten „Westdeutsche Allgemeine Zeitung“ und „Westfälischer Anzeiger“ berichtet.