Vorfall in Dortmund Anklage nach tödlichen Polizeischüssen auf 16-Jährigen zugelassen

Nach den tödlichen Polizeischüssen auf einen 16 Jahre alten Flüchtling in Dortmund beginnt am 19. Dezember der Prozess gegen fünf Polizeibeamte. Das Landgericht Dortmund hat die Anklage der Staatsanwaltschaft zugelassen, teilte es am Dienstag mit. Für den Prozess sind zunächst elf Verhandlungstermine bis in den April 2024 hinein vorgesehen.