Dortmund: Anastacia singt mit Straßenmusiker

Dortmund Kein Samstag wie jeder andere. Ein Straßenmusiker in Dortmund wollte nur ein paar Cover in der Fußgängerzone vortragen - dann stand plötzlich die US-Sängerin Anastacia vor ihm.

Grimm kommt aus der Nähe von Bremen, war obdachlos, kam erst in Dortmund wieder in einer Wohnung unter und verdient sein Geld seit acht Jahren mit der Musik. Auch an jenem Samstag vor zwei Wochen sitzt er wieder auf seinem Klappstuhl in der Dortmunder Fußgängerzone und trägt in Begleitung seiner Akustikgitarre Coversongs vor. Dann steht plötzlich die Frau mit der Anastacia-Maske vor ihm.