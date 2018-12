I-love-you-Ampel in Dortmund: Diese Ampel macht Autofahrern eine Liebeserklärung

Dortmund Rot ist noch unverfänglich, bei Gelb wird es langsam klar - und wenn grün ist, wird manchem Autofahrer warm ums Herz: Eine Dortmunder Ampel schickt Autofahrern ganz viel Liebe durch die Windschutzscheibe.

Wenn diese Ampel umschaltet, erhalten Autofahrer in Dortmund eine Liebeserklärung. Dort wurden an einer Straßenkreuzung die drei Lichtzeichen Rot, Gelb und Grün so abgeklebt, dass auf ihnen am Freitag der Buchstabe „I“, ein Herzsymbol in der Mitte sowie der Buchstabe „U“ zu sehen waren. Das steht für „I love you“ (Ich liebe Dich). Wer die Ampel beklebt hat, blieb zunächst unklar.

Bundesweit sind schon mehrfach lustige oder ortstypische Bilder auf Ampeln erschienen. Im hessischen Friedberg rockt Elvis auf drei Ampeln. In Hannover leuchten in der Vorweihnachtszeit Rentiere und Engel auf den Lichtzeichen. In Augsburg ist Kasperle der Ampel-Star, in Mainz das Mainzelmännchen. Wesel am Niederrhein wünscht sich den Symbol-Esel der Stadt auf den Ampeln. In Stuttgart setzen sich Bürger für Ampeln mit „Äffle und Pferdle“ ein, inspiriert von zwei gezeichneten Werbemaskottchen des Südwestrundfunks.