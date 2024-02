Hinweise auf Drogenkonsum des Fahrers 80-jährige Frau bei Stadtbahnunfall in Dortmund getötet

Die Rentnerin hatte Polizeiangaben nach die Gleise in der Nähe der Haltestelle Voßkuhle nahe der B1 betreten und war von einer einfahrenden Bahn erfasst und trotz einer Notbremsung überrollt worden. Sie starb noch am Unfallort. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauerten an. Während der Bergungsmaßnahmen durch die Feuerwehr und der polizeilichen Unfallaufnahme wurde die B1 in Richtung Unna etwa zwei Stunden gesperrt.