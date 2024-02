Beinahe von Zug erfasst 8-Jährige stürzt mit Fahrrad ins Gleisbett

Das Mädchen hatte laut Polizeiangaben am Mittwochnachmittag mit seiner Mutter am Bahnhof Dorstfeld auf einen Zug gewartet. Derweil sei sie mit ihrem Fahrrad über den Bahnsteig gefahren, schilderte die Polizei. Kurz bevor die Bahn einfuhr, habe die 8-Jährige dann ihr Gleichgewicht verloren und sei auf die Gleise gefallen. Durch den Sturz erlitt sie den Angaben zufolge Schürfwunden. Zur weiteren Versorgung wurde das junge Mädchen in ein Krankenhaus gebracht.