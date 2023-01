Dreiste Masche von Dieben Polizei sucht Eigentümer von 600 gestohlenen Schmuckstücken

Sie klingeln an, geben sich als Telekom-Mitarbeiter aus und haben mit dieser dreisten Masche mehrere Schmuckstücke aus den Wohnungen mehrerer Opfer in Gelsenkirchen, Bottrop und Bochum erbeutet. Bereits am 29. November konnte die Polizei drei Tatverdächtige festnehmen und 600 Beutestücke sicherstellen. Die mutmaßlichen Diebe traten laut Polizei in sehr gepflegtem Erscheinungsbild in Anzug und Mantel auf, einer lenkte ab und der andere durchsuchte das Haus oder die Wohnung nach Schmuck und Bargeld. So konnten sie 600 Schmuckstücke stehlen, deren Eigentümer die Polizei nun mit Fotos sucht. Auch in anderen Städten und sogar international soll das Trio bereits operiert haben.