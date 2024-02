Obduktion angeordnet 59-Jähriger soll in Dortmund Ehefrau und dann sich selbst getötet haben

In Dortmund soll am Mittwoch (21. Februar) ein 59-Jähriger erst seine 50 Jahre alte Frau und dann sich selbst getötet haben. Angehörige hatten die Leichen der beiden in ihrer Wohnung in Ortsteil Schüren entdeckt, wie die Dortmunder Staatsanwältin Gülkiz Yazir am Donnerstag sagte.