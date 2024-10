Mutmaßlicher Täter festgenommen 49-jähriger Mann stirbt nach Angriff in Dortmund

Auf einem Parkplatz am Hauptbahnhof in Dortmund hat am Freitagnachmittag (4. Oktober) ein 35-jähriger Mann aus bislang unbekannten Gründen eine 49-Jährigen angegriffen. Das Opfer verstarb am nächsten Tag in einem Krankenhaus in den frühen Morgenstunden. Das teilten die Staatsanwaltschaft und die Polizei in Dortmund am Samstagmittag (5. Oktober) mit.