Täter in Psychiatrie gebracht : 42-Jähriger greift Mann am Dortmunder Hauptbahnhof mit Eisenstange an

42-Jähriger greift Mann am Dortmunder Hauptbahnhof mit Eisenstange an

Täter in Psychiatrie gebracht

Ein 42-Jähriger hat am Dortmunder Hauptbahnhof einen anderen Mann mit einer Eisenstange angegriffen und schwer verletzt. Der 42-Jährige wurde festgenommen und in eine Psychiatrie eingeliefert.

Der Mann sei nach dem Angriff am Samstagmorgen mit Kopfverletzungen ins Krankenhaus gekommen, teilte die Polizei am Sonntag mit. Der 42-Jährige, der nach ersten Erkenntnissen psychisch krank ist, wurde festgenommen und in eine Psychiatrie eingeliefert. Er habe zwei Eisenstangen und vier Messer mit sich geführt, hieß es.