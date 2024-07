32 Mal eingestochen 36-Jähriger in Dortmund nach Tötung von Mutter in Psychiatrie eingewiesen

Die Tat hatte sich laut Anklage im Dezember 2023 in einer Wohnung in Dortmund ereignet. Dort soll der Mann 32 Mal auf die Frau eingestochen haben. Sie floh zunächst aus der Wohnung in den Hausflur, wohin der 36-Jährige ihr aber folgte. Dort brachte er sie zu Boden und würgte sie schließlich. Erst durch Eingreifen eines Zeugen soll der Mann von seiner Mutter abgelassen haben.