Bahnhof Dortmund : 22-jähriger Hafturlauber randaliert in Regionalexpress

Dortmund Ein 22-Jähriger hat im Regionalexpress in Richtung Dortmund Bahnmitarbeiter bedroht und anschließend versucht, vor der Polizei zu fliehen. Der Mann war auf Hafturlaub.

Der 22-Jährige sei am Freitagabend festgenommen und zurück in die Haftanstalt gebracht worden, teilte die Bundespolizei am Sonntag mit. Demnach hatten Bahnmitarbeiter aus dem Regionalexpress zunächst die Polizei gerufen, da der Mann im Zug „randalierte“. Als die Bahn in den Dortmunder Hauptbahnhof einfuhr, sei er herausgerannt. Ein weiterer Mitarbeiter der Bahn stellte ihn im Bahnhof und übergab ihn der Polizei.