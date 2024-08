Elfjähriger gestorben 19-Jähriger nach tödlichem Autounfall in Dortmund in U-Haft

Im Fall eines mutmaßlichen Raserunfalls in Dortmund hat sich der per Haftbefehl gesuchte 19-Jährige am Montag gestellt. Laut Mitteilung der Polizei kam der Mann mit seinem Anwalt zur Staatsanwaltschaft. Das Amtsgericht schickte ihn wegen fahrlässiger Tötung in Untersuchungshaft.