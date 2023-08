Vorfall in Dortmund 17-Jähriger ohne Führerschein kracht mit Auto in geparkten Wagen

Dortmund · Ein mutmaßlich betrunkener 17-Jähriger ohne Führerschein soll in Dortmund mit seinem Wagen so heftig gegen ein geparktes Auto geprallt sein, dass das stehende Fahrzeug in einen Vorgarten geschoben und auf das Dach gedreht worden ist.

Der 17-Jährige sei bei dem Verkehrsunfall am frühen Dienstagnachmittag leicht verletzt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Warum der Fahrer die Kontrolle über das Fahrzeug verloren hat, muss laut Polizei noch geklärt werden. Ein freiwillig abgegebener Atemalkoholtest habe bei dem 17-Jährigen einen Wert von über einem Promille ergeben. Ihm sei eine Blutprobe entnommen worden. Die 18 Jahre alte Beifahrerin habe bei dem Verkehrsunfall einen Schock erlitten. Ob sie vor der Fahrt gewusst habe, dass er kein Auto hätte fahren dürfen, müsse noch ermittelt werden. Den Sachschaden an den Autos, Zaun und Hecke schätzte die Polizei auf rund 100 000 Euro.

(ldi/dpa)