Gewalttat in Dortmund 15-Jähriger bei Messerangriff schwer verletzt — Tatverdächtiger ist 13 Jahre

Ein 13-jähriger Junge soll verantwortlich für den lebensgefährlichen Angriff auf einen 15-Jährigen am Wochenende in Dortmund sein. Der 13-Jährige, der wegen seines Alters nicht strafmündig ist, habe die Tat zwar bestritten. Nach Auswertung einer Videoaufnahme vom Tatort gehe man aber davon aus, dass er für den beinahe tödlichen Angriff verantwortlich ist, sagte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft am Freitag. Ein zuvor festgenommener 15-Jähriger sei wieder auf freien Fuß gekommen.