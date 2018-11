Tödlicher Unfall in Dorsten: Zug rast an Bahnübergang in Auto - Fahrer stirbt

Zug rast an Bahnübergang in Auto - Fahrer stirbt

Tödlicher Unfall in Dorsten

Dorsten Am Donnerstagmorgen hat sich zwischen Dorsten und Wulfen ein tödlicher Unfall ereignet. Ein Zug kollidierte auf einem unbeschrankten Bahnübergang mit einem Auto. Der Autofahrer kam dabei ums Leben.

Der schwere Unfall ereignete sich am Donnerstag gegen 8.50 Uhr an einem Bahnübergang an der Zugstrecke zwischen dem Hauptbahnhof Dorsten und dem Bahnhof Wulfen. Nach Polizeiangaben wollte ein 63-jähriger Mann aus Dorsten den unbeschrankten Übergang mit seinem Auto überqueren, als ein Zug der Nordwestbahn durchfuhr.