Zwei Personen schwer verletzt Schlimmer Brand in Dorsten – Mann springt aus zweitem Stock

Zwei weitere Bewohner seien von der Feuerwehr über eine Drehleiter vom Dach gerettet worden. Sie wurden leicht verletzt, konnten aber nach ambulanter Behandlung wieder zurück in ihre Wohnung. Die Brandursache und die Höhe des Sachschadens werden noch ermittelt, so ein Polizeisprecher am Sonntagmorgen. Das Feuer war am Samstagabend in einer Wohnung im zweiten Stock eines Mehrfamilienhauses ausgebrochen.