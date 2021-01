Dramatische Rettung : Feuerwehr zieht bewusstlosen Mann aus der Lippe

Dorsten Erst beim zweiten Versuch gelang es der Feuerwehr, den 38-Jährigen zu retten. Wie der Mann in den Fluss geraten ist, steht noch nicht fest. Ein Fremdverschulden schließt die Polizei aus.

In einer dramatischen Rettungsaktion hat die Feuerwehr in Dorsten einen bewusstlosen Mann aus der Lippe gezogen. Der 38-Jährige aus Dorsten war am Sonntagabend aus noch ungeklärter Ursache in den Fluss geraten. Er kam in ein Krankenhaus. Zwischenzeitlich bestand aufgrund der Unterkühlung Lebensgefahr, wie ein Sprecher der Kreispolizei Recklinghausen am Montag sagte. Am frühen Montagnachmittag galt sein Gesundheitszustand noch immer als kritisch.