Vorfall in Dorsten Drohanruf an Schule – Schülerin unter Verdacht

Nach einem Drohanruf an einer Schule in Dorsten im Ruhrgebiet hat die Polizei keine Hinweise auf eine konkrete Gefährdungslage gefunden. Spezialkräfte der Polizei hatten das Gebäude am Mittwoch durchsucht. Die Ermittlungen hätten zu einer 14-jährigen Schülerin geführt, teilte die Polizei am Abend in Münster mit. Sie sei vorläufig festgenommen worden.