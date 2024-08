Tatverdächtiger stellt sich der Polizei 18-Jähriger nach Messerangriff in Dorsten in U-Haft

Nach einem Messerangriff auf einen 21-Jährigen am Mittwochabend (28. August) in Dorsten sitzt ein 18-Jähriger in Untersuchungshaft. Polizei Recklinghausen und Staatsanwaltschaft Essen werfen ihm versuchten Mord vor. Er soll den anderen jungen Mann zuvor provoziert und dann unvermittelt mit einem Messer zugestochen haben, hieß es laut Polizei. Der 21-Jährige kam mit mehreren Stichverletzungen in ein Krankenhaus, schwebte aber nicht in Lebensgefahr.