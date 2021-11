Späte Coronaimpfung : „Ich möchte nicht auf einer Intensivstation nach Luft ringen“

Dormagen Die große Mehrheit der Patienten auf den Intensivstationen ist ungeimpft. Trotzdem bleiben viele Skeptiker zögerlich. Tina Kühn aus Dormagen zweifelte auch. Im Ich-Protokoll erzählt sie, warum sie sich nun doch impfen ließ.

Am Montag hab ich mir schließlich ein Herz gefasst und mich impfen lassen. Und ich hatte keinerlei Nebenwirkungen, noch nicht mal den Arm hab ich gespürt. Die zweite Dosis bekomme ich noch vor Weihnachten. Ausschlaggebend war für mich letztlich jetzt auch: Ich möchte nicht auf einer Intensivstation auf dem Bauch liegen und nach Luft ringen. Ich kenne Sportler, die topfit waren, und die es dann richtig erwischt hat. Am Ende war mir einfach klar: Das Virus wird mir irgendwann begegnen. Und dann will ich so gut gewappnet sein wie es geht. Ich hatte im Dezember 2020 einen schweren Unfall, bin mit dem Fahrrad unter einen Lastwagen geraten. Der Fahrer hatte mich übersehen. Ich hatte Angst um mein Leben. Und ich liebe mein Leben und möchte für meine Tochter noch lange auf der Welt sein und jetzt nichts mehr riskieren.“