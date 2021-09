Doppelmord in Bad Salzuflen : Ermittler vermuten Familienstreit als Motiv

Bad Salzuflen Am Wochenende sind auf einem Hof bei Bad Salzuflen zwei Leichen gefunden worden. Sie starben der Obduktion zufolge durch einen Schuss. Ein naher Angehöriger wurde festgenommen.

Hinter dem mutmaßlichen Doppelmord eines 58-Jährigen an Mutter (84) und Bruder (63) auf einem Hof bei Bad Salzuflen steckt ersten Erkenntnissen zufolge ein bereits länger schwelender Streit. „Unsere Ermittlungen zum Motiv dauern zur Zeit noch an, aber wir können schon vage sagen, dass es vermutlich um einen schon länger andauernden Familienstreit ging“, sagte der ermittelnde Staatsanwalt aus Detmold, Alexander Görlitz, am Montag. Derzeit dauerten die Befragungen im Umfeld der Familie noch an. Auch zum genauen Tathergang wollte der Ermittler zunächst keine Angaben machen, weil es noch offene Fragen gebe.