„Dooring“-Unfälle in NRW : Wie der „holländische Griff“ Radfahrer schützen kann

Köln Immer wieder kommt es zu schweren Unfällen, weil Autofahrer ihre Türen aufreißen, ohne auf Radfahrer zu achten. In NRW kamen dabei im vergangenen Jahr 565 Menschen zu Schaden. „Dooring“-Unfälle können sich aber mit einem einfachen Trick vermeiden lassen.

Bereits in vier Kommunen erprobt : NRW-Polizei will Verkehrsunfälle nur noch digital erfassen

Mehrere Kampagnen machen in NRW auf das Problem der Dooring-Unfälle aufmerksam. Die Polizei beteiligt sich an der Kampagne „Kopf drehen, Rad Fahrende sehen!“ des Deutschen Verkehrssicherheitsrates. Das NRW-Verkehrsministerium unterstützt die Kampagne „Liebe braucht Abstand“, die das Ziel hat, alle Verkehrsteilnehmer für einen sicheren Abstand zu sensibilisieren. In Köln, wo nach Angaben der Polizei im vergangenen Jahr deutlich mehr als 100 Radfahrer durch Dooring-Unfälle teils schwer verletzt wurden, weisen Plakate seit Ende März mit dem Titel „Rücksicht mit Rückblick“ Autofahrer auf den „holländischen Griff“ hin. In den Niederlanden wird dieser Griff zur Autotür in den Fahrschulen vermittelt. Die Tür wird dabei mit der von der Autotür abgewandten Hand geöffnet, so dass der Fahrer sich automatisch beim Türöffnen dreht und mit einem Schulterblick die Straße überprüfen kann.