Schwerer Unfall am Donrather Dreieck : Sieben Verletzte nach Zusammenstoß mit Rettungswagen

Der Rettungswagen war zu einem Einsatz unterwegs, als sich der Unfall ereignete (Symbolbild). Foto: dpa/Boris Roessler

Lohmar / Donrather Dreieck Ein schwerer Unfall ereignete sich am Donrather Dreieck in Lohmar. Ein Rettungswagen kollidierte während einer Einsatzfahrt mit mehreren Fahrzeugen. Sieben Menschen wurden verletzt. Der Bereich ist auch in den Morgenstunden noch gesperrt.

Ein Rettungswagen war den Polizeiangaben zufolge in der Nacht auf der B507 aus Richtung Neunkirchen in Richtung Rösrath unterwegs als sich der Unfall ereignete. Im Kreuzungsbereich des Donrather Dreiecks kollidierte der Rettungswagen gegen 23.15 Uhr mit einem gemieteten Personenwagen, der von der BAB 3 in Richtung Lohmar-Donrath weiterfahren wollte. Der Wagen wurde durch den Aufprall derart heftig nach links geschleudert, dass er mit zwei weiteren Fahrzeugen, die an der Ampel standen zusammenstieß.

Der Rettungswagen kam Polizeiangaben zufolge auf einem stromführenden Strommast zum Stehen. Die Fahrerin des Rettungsfahrzeugs wurde bei dem Zusammenprall schwer verletzt, ihr Beifahrer sowie eine Praktikantin im hinteren Sitzbereich erlitten leichte Verletzungen. Der Fahrer und Beifahrer des Mietwagens wurden schwer verletzt. Die beiden weiblichen Insassen des Wagens, der an der Ampel abbiegen wollte, erlitten leichte Verletzungen. Zwei Männer in dem zweiten Wagen, der ebenfalls an der Ampel wartete, blieben unverletzt.

Der gesamte Kreuzungsbereich des Donrather Dreiecks (B507, B484 und L288) musste komplett gesperrt werden. Die Kräfte der Polizeibehörde Siegburg wurden bei ihrer Arbeit durch eine Spezial-Unfallaufnahmeeinheit des Polizeipräsidiums Köln unterstützt. Die umfangreiche Unfallaufnahme und Sperrung der Einfallstraßen wird bis in die Morgenstunden andauern.

(juju/ots)