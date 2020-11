Doku-Reihe im WDR : Zeitreise in die 60er-Jahre

Die WDR-Serie „Raumpatrouille“ wurde in den 60ern zum TV-Hit. Foto: WDR / Interfoto/WDR

Köln Die WDR-Doku-Reihe „Unser Land in den 60ern“ unternimmt eine Zeitreise in ein von Aufbruchstimmung geprägtes Nordrhein-Westfalen. Auch prominente Zeitzeugen kommen zu Wort.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Jörg Isringhaus

Mühsal und Entbehrungen endlich hinter sich lassen, durchstarten ins neue Wohlstandsparadies – das prägte zumindest für einen Großteil der Deutschen das Lebensgefühl der 1960er Jahre. Natürlich brummte es auch in Nordrhein-Westfalen, ob in der Wirtschaft oder auf den Straßen, auf denen neben Käfern nun auch Kadetts unterwegs waren und den Urlaub an der Adria fast für jedermann realisierbar machten. Die WDR-Reihe „Unser Land in den 60ern“ porträtiert die Dekade mit teils unveröffentlichten Aufnahmen. Dazu durchforsteten die Autorinnen private und öffentliche Archive auf der Suche nach filmischen Schätzchen – und wurden fündig. Weil die Farbfotografie damals die Welt eroberte, zeigen die Fundstücke oft ein sehr buntes NRW.

So kann man den goldenen Luxus im exklusiven Rheingold-Express miterleben, die zarten Pastelltöne der neuen Einbauküchen, die Blütenpracht der Bundesgartenschau im Grugapark und die knallig bunten Roben der jungen Queen, die zu einem Besuch in NRW vorbeischaute. Die Reihe dokumentiert gesellschaftliche Entwicklungen und Wendepunkte genauso wie besonders prägnante politische oder kulturelle Ereignisse. Daher streift der dritte Teil zum Beispiel den Tod von Konrad Adenauer 1967 und berichtet über das TV-Ereignis „Raumpatrouille“ mit Dietmar Schönherr, das zum Kult avancierte. Außerdem erzählen Zeitzeugen persönliche Geschichten. So erinnert sich Ulrich Wickert an seine Studentenzeit in Bonn – als er zuerst die Queen und kurz darauf Rudi Dutschke traf.

In der letzten Folge stehen 1968 und 1969 im Fokus: Frauen zeigen, dass sie auch anders können. Rennfahrerin Hannelore Werner fährt den Männern davon und Geseke feiert „seine“ Olympiasiegerin Ingrid Becker, die bei den Spielen in Mexiko Gold im Fünfkampf holte. Willy Brandt wird der erste Bundeskanzler der SPD und die Amerikaner landen auf dem Mond. Was das mit NRW zu tun hat? Drei Monate nach ihrer Landung sind die Astronauten in Köln zu Gast. Und beim Empfang im Rathaus kommt es zur Begegnung von Neil Armstrong mit einem entfernt verwandten Onkel aus dem Münsterland. Der erste Mensch, der eine Fahne in die Oberfläche des Mondes rammt, hatte seine Wurzeln, ganz großzügig betrachtet, in Nordrhein-Westfalen.

Schauspielerin Sabine Postel führt als Erzählerin durch die Doku-Reihe, produziert hat die filmische Zeitreise die Kölner Firma Broadview TV.