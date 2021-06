Polizeieinsatz in Dörentrup : Vater wollte sich und seine Kinder verbrennen

Polizeieinsatz in Dörentrup

Dörentrup Gegen einen 30-jährigen Familienvater in Dörentrup ist Haftbefehl erlassen worden. Der Mann wollte vermutlich seine Kinder und sich selbst verbrennen. Er griff zudem seine Frau an.

Dem 30-Jährigen wird versuchte schwere Brandstiftung, versuchter Mord in drei Fällen und versuchter Totschlag vorgeworfen, wie die Staatsanwaltschaft Detmold und die Polizei am Mittwoch mitteilten. Zudem soll er seine Frau körperlich angegriffen haben, weshalb er sich nun auch wegen Körperverletzung verantworten müsse. Am Dienstag sei Untersuchungshaft angeordnet worden.