Einsatz in Dörentrup-Hillentrup Unbekannte zünden evangelische Kirche in Lippe an

Dörentrup-Hillentrup · Unbekannte haben in der Nacht zu Samstag die evangelische Kirche in der nordlippischen Gemeinde Dörentrup-Hillentrup in Brand gesetzt. Trotzdem wurde am Sonntag Erntedankgottesdienst gefeiert.

01.10.2023, 11:26 Uhr

Die Feuerwehr musste zu einer Brandstiftung an einer Kirche in Lippe ausrücken (Symbolbild). Foto: Königs, Bastian (bkö)

Im Bereich des Hauptportals und an einem Nebeneingang seien Holzscheite vor den Türen aufgeschichtet und angezündet worden, teilte die Polizei in Lippe am Sonntag mit. Die Kriminalpolizei Detmold ermittelt. Anwohner hatten den Angaben nach in der Nacht das Feuer entdeckt und Polizei und Feuerwehr verständigt. Der Brand habe gelöscht werden können. Beide Türen seien beschädigt worden. Die Pastorin Elisabeth Hollmann-Plaßmeier sagte am Sonntag, um ein Zeichen zu setzen, sei der Erntedank-Gottesdienst trotz des starken Brandgeruchs nicht abgesagt worden. Die Motive sind nach Angaben der evangelischen Theologin unklar. Zudem müsse noch geprüft werden, ob die Orgel durch die Rauchgase in Mitleidenschaft gezogen wurde. Deshalb sei in dem Erntedank-Gottesdienst die Kirchenmusik auf dem Klavier gespielt worden.

(top/epd)