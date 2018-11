EU-Gutachten: Fehler bei Verlängerung von Akw-Laufzeiten in Belgien

Fehler bei Verlängerung von Akw-Laufzeiten in Belgien

Die Atommeiler Doel1 und Doel2 sind auch in NRW umstritten. Foto: dpa/Oliver Berg

Luxemburg Belgien hat bei der Laufzeitverlängerung für Doel1 und Doel2 aus Sicht der zuständigen EU-Gutachterin wahrscheinlich Pflichten zur Umweltprüfung verletzt. Das Urteil zu dem Fall wird aber erst in einigen Wochen erwartet.

Dies legte Generalanwältin Juliane Kokott am Donnerstag in ihren Schlussanträgen vor dem Europäischen Gerichtshof dar. Nach ihrer Einschätzung muss die belgische Entscheidung deswegen aber nicht unbedingt gekippt werden.

Belgien hatte 2003 den schrittweisen Atomausstieg bis 2025 beschlossen. Die Reaktoren Doel 1 und Doel 2 hätten demnach 2015 stillgelegt werden sollen. In dem Jahr wurde beiden Meilern jedoch per Gesetz eine um zehn Jahre längere Laufzeit zugestanden. Dies geschah unter der Bedingung, dass der Betreiber Electrabel rund 700 Millionen Euro in die Sicherheit investiert. Zwei belgische Verbände klagen gegen die Verlängerung, weil es keine Umweltverträglichkeitsprüfung für diese Nachrüstungen gegeben und Belgien dies auch nicht für nötig gehalten habe.