Überraschende Entscheidung : Doch keine Neuauflage für Willi Herrens abgebrannten Reibekuchentruck

Köln Die Idee, den Food-Truck des kürzlich verstorbenen Schauspielers nach dem Brand zu ersetzen, findet ein überraschendes Ende. Auch der dazugehörige Instagram-Kanal soll abgeschaltet werden.

Für den abgebrannten Reibekuchen-Truck des verstorbenen „Lindenstraße“-Schauspielers Willi Herren wird es nun doch keinen Ersatz geben. Die Betreiber des Imbisswagens kündigten am Samstag auf Instagram an, „dieses Projekt nun endgültig beenden“ zu wollen. Zuvor hatten sie an selber Stelle noch über Pläne berichtet, einen neuen Imbisswagen an den Start zu bringen.