DLRG Statistik 2022 Zahl der Badetoten in NRW hat sich mehr als verdoppelt

Der Effekt ist immer wieder ähnlich: Ist das Wetter im Sommer gut, wagen sich mehr Menschen in Flüssen und Seen – viele unterschätzen dabei die Gefahren. Im vergangenen Jahr sind in Nordrhein-Westfalen 56 Menschen ertrunken. 2021 waren es 24. Dies teilte die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG) am Donnerstag mit. 23 Menschen sind in Flüssen ertrunken, 18 in Seen. Und: Unter den Verunglückten sind deutlich mehr Männer – nämlich 41 – als Frauen.