DLR sucht Teilnehmer für neue Studie 60 Tage im Bett für die Wissenschaft

Ohne die Erdanziehungskraft fließe demnach mehr Flüssigkeit in die obere Körperhälfte und weniger in die Beine. Der Druck im Kopf steige und durch die körperliche Inaktivität würden Muskeln und Knochen abbauen. Zudem sei der Gleichgewichtssinn verwirrt und das Herz-Kreislauf-System würde sich verändern – und das sind nur einige Folgen von Aufenthalten in der Schwerelosigkeit, die sich auch in Bettruhestudien zeigen würden. Damit genau das nicht passiert, will das DLR mögliche Gegenmaßnahmen in der Studie erforschen. Wer ab September 2024 mitmachen möchte, kann sich noch bis Anfang Juni bewerben.