Eltern erstatten Anzeige : Diskussion über Baby-Fehlbildungen in Frankreich

Paris Eltern betroffener Kinder reagierten entsetzt auf einen offiziellen Untersuchungsbericht. Eine Mutter ist vor Gericht gezogen.

Von Knut Krohn

Der Bericht ist für einen Laien kaum verständlich. Auf 265 Seiten erklären Experten in sperriger Technokratensprache, dass es keine Besonderheiten gebe. Die Häufung von „Fehlbildungen an den oberen Extremitäten“ bei Babys in Frankreich sei statistisch nicht auffällig, so die zentrale Schlussfolgerung, weitere Untersuchungen seien nicht notwendig. Die betroffenen Familien reagieren entsetzt, sie hatten sich Aufklärung und Hilfe erwartet und wurden enttäuscht. Seit 2018 wird in Frankreich immer wieder berichtet, dass in einigen Regionen des Landes ungewöhnlich viele Kinder ohne Finger, Hände oder Arme geboren werden. Das Phänomen ist inzwischen unter dem Schlagwort „bébés sans bras“ (Babys ohne Arme) im ganzen Land ein Begriff.

Für ein Aufhorchen auch in Frankreich sorgt in diesen Tagen nun eine ungewöhnliche Häufung von Handfehlbildungen bei Neugeborenen in einer Gelsenkirchener Klinik. Im Sankt Marien-Hospital Buer waren in zwölf Wochen drei Kinder mit fehlgebildeten Händen auf die Welt gekommen. Aber auch in diesen Fällen ist das Problem die Datengrundlage. „Das mehrfache Auftreten jetzt mag auch eine zufällige Häufung sein. Wir finden jedoch den kurzen Zeitraum, in dem wir jetzt diese drei Fälle sehen, auffällig“, schreibt die Klinik auf ihrer Internet-Seite. In NRW will das Gesundheitsministerium nun alle Kliniken im Land abfragen, ob dort ähnliche Fälle vorgekommen sind.

In Frankreich gehen die betroffenen Eltern nun in die Offensive. Axelle Laissy, deren inzwischen sechsjähriger Sohn Louis ohne Finger an der rechten Hand geboren wurde, hat im August Anzeige gegen Unbekannt wegen fahrlässiger Körperverletzung erstattet. Sie wirft den Gesundheitsbehörden vor, nicht energisch genug nach den Gründen gesucht zu haben. Denn auffällig in ihren Augen ist, dass die meisten Fehlbildungen in eng begrenzten Gebieten auftreten. So sind allein im Verwaltungsbezirk Ain, nordöstlich von Lyon, zwischen 2000 und 2014 mindestens 18 Fälle registriert worden. Auch in den Départements Morbihan in der Bretagne und Loire-Atlantique im Nordwesten Frankreichs haben sich auffallend viele betroffene Eltern gemeldet. Über die Ursache kann nur spekuliert werden. So sollen viele der betroffenen Familien in der Nähe von Feldern leben, weshalb der Verdacht im Raum steht, Pestizide könnten für die Fehlbildungen verantwortlich sein. Sie könnten das Trinkwasser verunreinigt haben.

Auf die Fehlbildungen angesprochen, verspricht Gesundheitsministerin Agnès Buzyn immer wieder Aufklärung. „Wir werden keine Spur auslassen“, sagte sie dem Fernsehsender BFMTV. „Vielleicht hängt es mit der Umwelt zusammen, vielleicht mit etwas, das die Mütter während ihrer Schwangerschaft gegessen oder eingeatmet haben.“ Alle entsprechenden Tests verliefen bisher ergebnislos. „Wir können es nicht damit belassen zu sagen, dass wir keine Ursachen gefunden haben“, unterstreicht Buzyn.