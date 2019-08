Familie stellte Strom vor Urlaub ab : Faulendes Fleisch im Kühlschrank löst Einsatz in Dinslaken aus

Faulendes Fleisch im Kühlschrank löst Einsatz in Dinslaken aus

Dinslaken Unter Atemschutz haben Feuerwehrleute eine Wohnung in Dinslaken betreten, nachdem Nachbarn sich über starken Verwesungsgeruch beschwert hatten. Im Kühlschrank wurden die Einsatzkräfte fündig.

Fauliger Geruch, der von vergessenen Fleischvorräten ausging, hat in Dinslaken einen Einsatz der Feuerwehr zur Folge gehabt. Dort hatten Nachbarn eines Mehrfamilienhauses Alarm geschlagen, weil es nach Verwesung rieche. Und tatsächlich war etwas faul, wie die Polizei mitteilte: Feuerwehrkräfte betraten die betroffene Wohnung unter Atemschutz - und fanden große Mengen verdorbenen Fleisches in einem ausgeschalteten Kühlschrank. Die Familie war demnach in einen vierwöchigen Urlaub aufgebrochen und hatte den Strom abgestellt.