Ermittlungen in Dinslaken : Bruder sticht auf Freund der Schwester ein - Mordkommission ermittelt

Ermittlungen in Dinslaken

Dinslaken Ein Mann soll in Dinslaken versucht haben, den Freund seiner Schwester zu töten. Der 31 Jahre alte Tatverdächtige soll erst eine Wohnungstür eingetreten und dann mit einem Messer auf den Mann losgegangen sein.

Ein Mann (31) soll in Dinslaken versucht haben, den Freund (28) seiner Schwester (27) zu töten. Er habe den 28-Jährigen mit einem Messer am Hals verletzt, teilte die Polizei am Montag mit. Er solle wegen versuchten Totschlags einem Haftrichter vorgeführt werden. Eine Mordkommission ermittelt.