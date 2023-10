DIHK-Umfrage Grundsteuer steigt in vielen NRW-Städten

DIHK-Hauptgeschäftsführer Martin Wansleben beklagt angesichts der Umfrage-Ergebnisse nicht nur eine bundesweit wachsende Belastung mit kommunalen Steuern. Auch innerhalb Deutschlands entstünden immer mehr Unterschiede zwischen den Regionen. „Eine mittelständische Kapitalgesellschaft zahlt in Nordrhein-Westfalen durchschnittlich fast 37.000 Euro pro Jahr mehr an Gewerbe- und Grundsteuer als das Pendant in Niedersachsen oder sogar knapp 59.000 Euro mehr als ein Wettbewerber in Baden-Württemberg. Das stößt bei vielen Betrieben auf Unverständnis“, so Wansleben. Weiter steigende Hebesätze bei Gewerbesteuer und Grundsteuer seien keine nachhaltige Lösung, weil sie „zulasten der Wettbewerbsfähigkeit unserer Unternehmen gehen“. Bei der Grundsteuer B (die ab 2025 in neuer Form gelten soll, d. Red.) erhöhten einige Gemeinden bereits jetzt vorsorglich die Sätze, um das künftige Aufkommen zu sichern.