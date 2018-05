Digitale Netzwerke: Beste Freunde aus dem Internet

Düsseldorf Was für Kinder und Jugendliche meist selbstverständlich ist, ist für Erwachsene oft schwierig: Freunde finden. Dabei gibt es viele Möglichkeiten, neue Bekanntschaften zu knüpfen - zum Beispiel spezielle Angebote und Gruppen im Internet.

Eigentlich wollte Lina Witzke weg aus Düsseldorf, der Stadt, in der sie geboren wurde und aufgewachsen ist. Mit Ende 20 wollte sie noch einmal etwas Neues entdecken: Hamburg. In der Facebook-Gruppe "Neu in Düsseldorf" schaltete Witzke (heute 32) eine Anzeige, in der sie nach Zugezogenen aus der Hansestadt suchte, um sich über ihre mögliche neue Heimat auszutauschen.